В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года самый большой океанский лайнер столкнулся в ледяных водах Северной Атлантики с айсбергом и затонул.

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года самый большой океанский лайнер столкнулся в ледяных водах Северной Атлантики с айсбергом и затонул. Точное количество жертв неизвестно. Цифра варьируются от 1495 до 1635 человек из 2208-2225 пассажиров на борту. Эвакуировано было всего 712 человек.Пароход принадлежал английской компании «Уайт Стар Лайн» (White Star Line). Ее суда имели характерные, заканчивающиеся на «-ик», названия. Например, у «Титаника» был близнец - «Олимпик».В фондах музея-заповедника «Александровская слобода» хранится буклет «Уайт Стар Лайн». Он был издан между 1909-1917 гг. как реклама путешествий на океанских лайнерах, которые назывались «Лаурентик», «Мегантик», «Тевтоник» и «Канада». Они ходили по регулярным маршрутам Ливерпуль-Квебек-Монреаль летом и Ливерпуль-Галифакс-Портленд зимой.Проспект содержит инструкции, как купить билеты, какое обслуживание доступно для пассажиров 3-го класса, меню, тонажность и количество гребных винтов каждого из судов, условиях размещения в 3-м и 2-м классах, фотографии самих кораблей и их интерьеров, включая места, доступные для путешествующих в 1-м классе. Интересно, что перевод на русский сделан только для подписей под фотографиями 3-го класса: «Столовая третьего класса», «Четырехместная каюта 3 класса».«В музейную коллекцию путеводитель поступил от представителей известного александровского купеческого рода Зубовых-Лавровских. Сейчас можно лишь предположить, воспользовался ли кто-то из них услугами солидной «Уайт Стар Лайн», и на каком из пароходов с окончанием на «-ик» они могли пересечь Атлантику. Либо только мечтали об этом», - заметила главный хранитель музея-заповедника «Александровская слобода» Е.В. Жилкина.