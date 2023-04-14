Фотопроект Жены героев представляет портреты женщин из Владимирской области, чьи мужья служат в...

Фотопроект "Жены героев" представляет портреты женщин из Владимирской области, чьи мужья служат в зоне СВО.Фотограф Анастасия Грушина представила первые снимки.Все работы сопровождаются мыслями, которыми поделились героини. Проникновенные строки о силе духа, воле, искренней любви, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Это Всероссийский проект, в рамках которого проходят фотосессии для жён и матерей участников спецоперации. Активное участие в нем принимают представители регионального Комитета семей воинов Отечества.Чтобы принять участие в проекте, нужно просто написать Анастасии и записаться на съемку.