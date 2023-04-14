Во Владимирской области управление ФСБ России совместно с УФСИН России выявила в одной из колоний ячейку ИГИЛ*, созданную пятью зеками, выходцами из центральноазиатских республик для

Во Владимирской области управление ФСБ России совместно с УФСИН России выявила в одной из колоний ячейку ИГИЛ*, созданную пятью зеками, выходцами из центральноазиатских республик для привлечения других заключенных к терроризму. Обвиняемый хотели оказать содействие международным террористам, пополнив их ряды и призывали заключенных поехать в Сирию и примкнуть к «Исламское государство». ФСБ задержала заключенных, в их