Как чаще всего называют новорожденных во Владимирской области? Во Владимиркой области за 1 квартал...

Как чаще всего называют новорожденных во Владимирской области?Во Владимиркой области за 1 квартал 2023 года на свет появились 2082 ребёнка. Об это сообщает региональное Правительство.Из них мальчиков — 1 057, а девочек - 1 025. Двойняшек — 16.Статистику приводит Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов региона.Самые популярные имена у жителей Владимирской области:мужские - Артем, Максим Александр;женские - София, Алиса, Анна.Редкие имена:мужские - Серафим, Платон, Леонард;женские - Амиля, Леона, Матильда.Также в официальном телеграм-канале Правительства Владимирской области сообщается, что чаще всего впервые мамами становились женщины в возрасте 27 лет, мужчины отцами — в 28 лет.Второй ребенок чаще рождался у 28-летних женщин и 33-летних мужчин.В 735 семьях появился первый малыш, у 396-ти семей — третий ребенок, в 88 семьях - 5-10 дети.Фото: pxfuel.com