Стоматолог предупредил о риске подхватить инфекцию.

Стоматолог предупредил о риске подхватить инфекцию.Лечить зубы – занятие довольно недешевое, а в некоторых случаях еще и болезненное. Однако до риски оказаться в кресле специалиста можно значительно снизить, если соблюдать ряд простых правил. Как сберечь десны и зубы от травмирования, объяснила врач-стоматолог Ирина Никитина.В интервью порталу "Москва 24" она рассказала, что привычка многих людей ковыряться во рту зубочисткой или грызть какие-либо посторонние предметы, может негативно сказаться на здоровье зубов и десен. Эксперт предупредила о риске повреждения тканей, дальнейшего воспаления и заражения.Специалист призвала заменить зубочистки на зубные нити, уточняет . Деревянные острые иглы, по ее словам, могут травмировать десну. Мягкая нить, напротив, поможет безопасно удалить остатки пищи.Если человек любит погрызть канцелярские предметы, например, карандаш, то ему прямая дорога к стоматологу. Как сообщает , посторонние вещи могут не только разрушить эмаль зубов, повысив их чувствительность, но и занести инфекции в рот.Ранее "" рассказывали, какие болезни представляют угрозу весной. По словам врача-терапевта Татьяны Романенко, при первых же симптомах ОРВИ или ОРЗ необходимо немедленно обращаться к специалистам.