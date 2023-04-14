С 14 апреля по 14 октября во Владимирской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров и ограничивает посещение лесов. «С сегодняшнего дня начат
С 14 апреля по 14 октября во Владимирской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров и ограничивает посещение лесов. «С сегодняшнего дня начат авиационный мониторинг ситуации, усилено наземное патрулирование лесов, работа диспетчерской службы стала круглосуточной. Для ликвидации лесных пожаров в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц пожарной техники –