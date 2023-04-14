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<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2023-mchs-po-vladimirskoj-oblasti-napomnilo-ob-uvelichenii-shtrafov-vo-vremya-osobogo-protivopozharnogo-rezhima.html" target="_blank">МЧС по Владимирской области напомнило об увеличении штрафов во время особого противопожарного режима</a> - С 14 апреля по 14 октября во Владимирской области введен особый противопожарный режим, который запрещает разведение костров и ограничивает посещение лесов. «С сегодняшнего дня начат