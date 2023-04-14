Столичные компании поддерживают сотрудников, которые отправились в зону спецоперации.

Столичные компании поддерживают сотрудников, которые отправились в зону спецоперации."Спортмастер" готовил для желающих служить по контракту экипировку, одежду и теплые вещи, рассказал директор по связям с государственными, общественными и спортивными организациями компании Сергей Агибалов.По его словам, трудовые соглашения между компанией и ушедшими в зону СВО сотрудниками продолжают действовать. Людям выплачивают денежные средства и ждут их возвращения на рабочие места, сказал Агибалов."Мы стараемся делать так, чтобы они всегда думали о компании, помогали, заботились о выполнении тех задач, которые перед ними стоят. Соответственно, мы так же относимся к людям", – цитирует представителя компании Агентство городских новостей "Москва".В экипировке бойцов помогала и Zenden Group. Президент и основатель компании Андрей Павлов сообщил, что сотрудникам оказали финансовую помощь и сохранили за ними рабочие места.Сеть "Крошка-картошка" приняла решение о дополнительных выплатах сотрудникам. Размер компенсации составляет 50 тысяч рублей, рассказал гендиректор предприятия Сергей Зайцев.В Москве действует единый пункт отбора на военную службу по контракту. Он расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.Информация о службе по контракту доступна по телефону 117 и на портале . В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот @MskContract_bot, который ответит на вопросы о мерах социальной поддержки бойцов их семей.