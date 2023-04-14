Музыковед Артем Варгафтик рассказал о важности Танеевского фестиваля во Владимире. Во Владимире,...

Музыковед Артем Варгафтик рассказал о важности Танеевского фестиваля во Владимире.Во Владимире, на родине русского композитора Сергея Танеева завершился юбилейный пятый Танеевский фестиваль. Он собрал звезд классической музыки и сотни её поклонников, став одним из главных музыкальных событий весны. О значении Танеевского фестиваля и его "отдаче" "Вести" поговорили с Артёмом Варгафтиком, музыкальным критиком, обозревателем "Радио России", ведущим концертов Танеевского фестиваля. С ним беседовала Мария Платанюк.