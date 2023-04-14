На территории Владимирской области официально установлен особый противопожарный режим с 13...

На территории Владимирской области официально установлен особый противопожарный режим с 13 апреля.Что это значит?1. В рамках особого противопожарного режима запрещается разведение костров и проведение пожароопасных работ.2. Ограничено посещение лесов.3. В рамках Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» население может быть привлечено для проведения профилактической работы и локализации пожаров вне границ населённых пунктов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.4. Увеличиваются и штрафы за нарушение требований противопожарной безопасности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях:для физических лиц штраф составляет от 10 до 20 тыс. руб.для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. руб.для предпринимателей – от 60 до 80 тыс. руб.для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. руб.5. За умышленные действия по уничтожению чужого имущества («хулиганство») в том числе путем поджога, предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.В данный момент работают межведомственные оперативные группы, в состав которых входят сотрудники государственного пожарного надзора, органов внутренних дел, муниципалитетов, ГИАТН, лесничества, земельные инспектора, а также добровольцы.Пресс-служба МЧС России по Владимирской области уточняет: составлено уже 22 протокола об административных правонарушениях, объявлено 537 предостережений о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает соблюдать требования пожарной безопасности, ограничения, установленные особым противопожарным режимом, беречь свои жизни!При первых признаках пожара следует оперативно звонить по номерам "101" и "112".Фото: pxfuel.com