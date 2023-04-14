15 апреля 2023 года проходит Православный праздник Великая или Страстная суббота и народный...

15 апреля 2023 года проходит Православный праздник Великая или Страстная суббота и народный праздник Тит Ледолом. Данный праздник называют Тит Ледолом потому, что Православная церковь отмечает день памяти преподобного Тита Чудотворца, жившего в IX веке. Также в это время вскрываются реки, начинается ледоход, лёд на реках и озёрах трещит, ходить по нему ни в коем случае нельзя.Другое название данного праздника — Бесхлебица. Подходят к концу запасы зерна, муки, хлеба. Мучные изделия на столе были в небольшом количестве или же их не было вовсе. При этом, ни в коем случае нельзя было трогать зерно, которое предназначено для посева.15 апреля отмечается Великая или Страстная суббота. В этот день хорошо посетить церковь, самое время для покаяния, осознания своих грехов, обращения молитвами к Господу. Лучше всего это сделать в ночь с Великой субботы на Пасху. По народным поверьям, это принесёт крепкое здоровье и избавление от болезней, удачу в той или иной сфере деятельности, счастье в любви.Готовят традиционные пасхальные блюда, к которым относятся крашеные яйца, куличи, творожные пасхи и другие.Что можно делать в 15 апреля?Простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого вы обидели, кто имеет обиду на вас.Важно совершать добрые и бескорыстные поступки, помогать просящим и нуждающимся, родным и близким.Хороший день для торговцев. В такой день они устраивали шумный и весёлый праздник. Чем громче и масштабнее торговец закатит веселье, тем лучше у него будут идти дела в торговле.Нужно сменить постель. Ложиться спасть на уже использованную постель сегодня — плохая примета, сон будет плохой, станут преследовать кошмары.Что нельзя делать 15 апреля?Не рекомендуется заниматься тяжёлым трудом, рукоделиями, ходить в парикмахерскую, салон красоты. Свои мысли стоит посвятить Богу и подготовке к Пасхе, а не мирским заботам.Не рекомендуется убираться в доме, приводить его в порядок, так как этим занимаются на протяжении всей недели или в Великий Четверг, который также называют Чистым четвергом. Можно лишь немного прибраться, если с четверга в доме уже произошёл небольшой беспорядок, есть грязь и пыль.Нельзя много смеяться. Тот, кто смеётся и излишне радуется в Страстную субботу, весь год проведёт в слезах.Не рекомендуется поминать усопших. Однако можно посещать кладбище, прибираться на могилах.Народные приметы на 15 апреляЛёд на реках и озёрах после вскрытия тонет — год окажется тяжёлым.Большое половодье — к урожаю трав, хороший сенокос.Если лёд ещё не сходит — к плохой рыбалке этой весной.Перепел кричит — урожай хлеба, удастся накосить много травы.Клин журавлей тянется в южную сторону — год будет неурожайным.Журавли тянутся в северную сторону — скоро наступит потепление.Вороны раскаркались — к ненастью.Фото pxfuel.com