Конкурс по охране труда - ежегодное мероприятие, являющееся частью кадровой политики предприятия.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги конкурса на звание «Лучшее подразделение по охране труда» по результатам работы в 2022 году.Конкурс по охране труда - ежегодное мероприятие, являющееся частью кадровой политики предприятия. Цель – содействие поддержанию высокого уровня культуры производства, безопасности на рабочих местах, неукоснительному соблюдению нормативов в области охраны труда.В мероприятии участвовали подразделения по охране труда филиалов и структурных подразделений компании, результаты были подведены в дистанционном режиме.Победителем смотра-конкурса признана База производственного обслуживания Володарского районного нефтепродуктопроводного управления (РНПУ). Второе место разделили Центр промышленной автоматизации (ЦПА) и База производственного обслуживания Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ). Третье место заняла Кстовская база производственного обслуживания и комплектации оборудованием.Жюри отметило отсутствие несчастных случаев на производстве, своевременность и полноту инструктажей и проверки знаний требований охраны труда, соблюдение режима труда и отдыха, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда рабочих мест, организацию медицинских осмотров.Кроме того, в преддверии Всемирного дня охраны труда, который отмечается ежегодно 28 апреля, предприятие провело конкурс «Лучший специалист по охране труда». В ходе мероприятия проведено тестирование участников на предмет знания требований безопасности, а также приемов и навыков оказания первой помощи пострадавшим.Победителем конкурса стала Анна Шатунова – специалист по охране труда (ЦПА). Второе место занял Александр Киселёв – ведущий специалист по охране труда нефтеперекачивающей станции «Горький» Горьковского РНУ. На третьем месте Кирилл Поляков – специалист по охране труда 1 категории ЛПДС «Володарская» Володарского РНПУ.