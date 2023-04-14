Удельное потребление электроэнергии снизилось на 2,3%, что позволило обеспечить экономию 2,1 млн кВт*ч.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» сэкономило за счет энергосбережения 13,3 млн рублей в рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за январь-март 2023 г.Удельное потребление электроэнергии снизилось на 2,3%, что позволило обеспечить экономию 2,1 млн кВт*ч.В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, периодическая очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений.В течение трёх месяцев предприятие заменило четыре магистральных электронасосных агрегата в комплекте с электродвигателями в рамках программы технического перевооружения на нефтеперекачивающих станциях (НПС) «Степаньково», «Залесье», а также насосное оборудование на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» и НПС «Прудки». Новое оборудование обладает повышенным КПД, улучшенными ресурсными и эксплуатационными характеристиками, позволяющими оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта.В рамках энергосберегающих мероприятий проведён ремонт системы теплопотребления зданий промежуточной перекачивающей станции «Второво» и НПС «Горький». На НПС «Мелковка», «Макарьево», ЛПДС «Воротынец», а также в здании аппарата управления Марийского районного нефтепроводного управления (РНУ) установлены программируемые электронные радиаторные термостатические регуляторы в системах отопления. Ремонт тепловых сетей выполнен на Базе производственного обслуживания и Центральном складе Рязанского РНУ. Кроме того, на Великолукском заводе «Транснефтемаш» начаты работы по теплоизоляции арматуры, неподвижных опор тепловых сетей и автоматизации двух тепловых пунктов.Модернизация теплосетей позволит существенно снизить теплопотери, затраты на потребление котельно-печного топлива, а также обеспечить бесперебойную работу производственных объектов в отопительный сезон.Для уменьшения затрат при эксплуатации автомобильной техники предприятие оптимизирует маршруты перевозок, исключает случаи непроизводственных пробегов. По итогам реализации мероприятий по данному направлению за три месяца сэкономлено 7,3 т. условного топлива.Компания также ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводятся тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.