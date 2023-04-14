В состав флота предприятия входят 3 катера-буксировщика «Барьер-52», «Рубеж-52», «Пилигрим», 4 буксирных катера, 7 судов-площадок катамаранного типа, 69 единиц маломерного флота и прочих плавсредств.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подготовку флота к навигационному периоду. В состав флота предприятия входят 3 катера-буксировщика «Барьер-52», «Рубеж-52», «Пилигрим», 4 буксирных катера, 7 судов-площадок катамаранного типа, 69 единиц маломерного флота и прочих плавсредств.Суда задействованы в решении сезонных производственных задач, направленных на повышение надежности инфраструктуры и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов. В том числе, с использованием плавсредств осуществляется дополнительный мониторинг состояния подводных переходов магистральных трубопроводов через водные преграды.Кроме того, водным транспортом обеспечивается оперативная доставка ремонтных бригад в труднодоступные места, в том числе в период прохождения весеннего паводка, а также установка боновых заграждений в случае нештатных ситуаций на акваториях.В межнавигационный период было выполнено техническое обслуживание и ремонт корпусов маломерных судов, их двигателей, а также узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализаций. Проверено состояние аварийно-спасательного имущества, средств пожаротушения и оказания первой помощи. Кроме того, завершен комплекс классификационной подготовки экипажей на вверенных судах.Весь флот прошел процедуру необходимых освидетельствований, технического осмотра контролирующими органами российского речного регистра и государственной инспекции по маломерным судам, а также проверку на соответствие санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим требованиям.По завершению весеннего ледохода все суда компании будут введены в эксплуатацию на навигационный период 2023 года.