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<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2023-opasnaya-pogoda-v-oblasti-polyxayut-polya-a-v-selivanovskom-rajone-zagorelas-derevnya.html" target="_blank">Опасная погода: в области полыхают поля, а в Селивановском районе загорелась деревня</a> - Спасатели тушили крупный пожар в Селивановском районе. Около пяти утра в МЧС поступило сообщение о возгорании 4 строений в деревне Делово. Пламя охватило жилой и нежилой дома, дачу и гараж. На