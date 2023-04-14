«Опять 55»: на территории Владимирской области зафиксированы новые случаи заболевания...
«Опять 55»: на территории Владимирской области зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом.
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошедшие сутки (14 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусом:
14 сл. в городе Владимире;
7 сл. в Ковровском районе;
6 сл. в Муромском районе;
6 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
4 сл. в Гороховецком районе;
3 сл. в Александровском районе;
3 сл. в Собинском районе;
2 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в Киржачском районе;
1 сл. в Петушинском районе;
1 сл. в Судогодском районе;
1 сл. в городе Радужный;
1 сл. в Меленковском районе;
1 сл. в Вязниковском районе;
1 сл. в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 248 случая заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com