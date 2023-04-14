С 10 апреля 2023 года идёт последняя, особенная неделя Великого поста - Страстная Седмица.

С 10 апреля 2023 года идёт последняя, особенная неделя Великого поста - Страстная Седмица.Суббота завершает наиболее строгий пост, когда верующие ограничивают себя в еде и в обычной жизни.В завершающий день перед Светлым Воскресеньем все христиане вспоминают погребение Иисуса Христа и его нахождение в гробу. В это время завершают подготовительные мероприятия к Светлому Воскресенью, главному празднику христиан. Пост в субботу ещё не завершен, но разрешены некоторые послабления, чтобы верующие могли встретить праздник полными сил.Верующие молятся в этот день, избегая развлечений и ссор. Особенно большой грех – сквернословие.Что запрещено?Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: Священнослужители рекомендуют отказаться от любых увеселительных мероприятий, танцев, пения, организации торжеств, плотских утех.Эти ограничения объясняют другое название субботы – тихая. Христиане воздерживаются от любого шума. Земные страсти в Тихую субботу под запретом. Не нужно раздражаться, ссориться с близкими, сквернословить. Необходимо распределить время так, чтобы завершить тяжёлую работу и домашние обязанности заранее. Субботу проводят, вспоминая о страданиях и смерти Сына Божьего.Нежелательно заниматься строительством или другим тяжелым физическим трудом в последний день Великого поста. Все виды тяжёлой работы в этот день под запретом. Такие дела заканчивают заранее.Как и другой физический труд, уборка, стирка, глажка белья и другие дела по дому запрещены. Необходимо закончить такую работу в Чистый четверг. В субботу разрешено только готовить угощения для праздничного стола: красить яйца и печь куличи.Любая работа на огороде или в саду считается тяжёлым физическим трудом. Поэтому в день перед Пасхой работа на даче запрещена. Если нет возможности отложить эти дела на три дня, необходимо их максимально облегчить. При необходимости разрешается провести обработку растений от вредителей или посеять семена в заранее подготовленную почву.В Страстную субботу нельзя ничего выносить из дома. Этот запрет касается, в том числе, мусора. Считается, что такими действиями человек лишает себя удачи и благополучия. К тому же генеральная уборка в квартире должна быть к этому времени уже завершена.Алкоголь накануне торжества тоже под строжайшим запретом. Ведь Великий пост в этот день ещё не завершен. Но здесь есть единственное исключение для людей, строго державших пост в течение семи недель. Накануне торжества православные почти не едят. Поэтому им разрешено выпить чуть-чуть красного вина, чтобы поддержать силы перед долгим богослужением.Важно! Пробовать приготовленную еду до Светлого Воскресенья строго запрещено!В Страстную субботу верующие почитают память об усопшем Иисусе Христе. Поминание других умерших людей в этот день считается грехом. Поэтому на кладбище для уборки могил ходить не нужно. Тем более нельзя организовывать поминки по усопшим.Что можно делать?В завершающий день Великого поста православные уделяют особенное внимание духовности, памятуя о страданиях и гибели Христа. В Тихую субботу во всех православных церквях и храмах идут богослужения. Желательно верующим посетить все церковные службы. Они начинаются рано утром, длятся весь день с короткими перерывами. Богослужения не прекращаются даже ночью. Завершается служба в церквях в воскресенье утром особенной Пасхальной заутреней.В последний день Великого поста хозяйки собирают «пасхальную корзинку». В неё кладут продукты для освящения в храме: , , . Дополнительно в церковь с собой берут соль, сливочное масло и мясо. Эти продукты символизируют жизненную энергию, богатство и плодородие. Собранную корзинку накрывают специальным полотенцем с ритуальной вышивкой.В Страстную субботу обязательно христианское покаяние. Православные прощают друг другу все обиды, совершенные намеренно или нечаянно. Также просят прощение у всех, кого обидели словами или поступками. По дороге в церковь обязательно раздают милостыню всем встреченным.На Страстной неделе принято ходить в баню в Чистый четверг после окончания генеральной уборки и приготовления угощений для праздничного стола. Ведь раньше процесс мытья был настоящим ритуалом, на который уходило много времени и сил. Нужно было натопить баню, наносить воды, подготовить веники. Поэтому банные процедуры считались тяжёлым трудом. Сейчас уходит совсем немного времени, чтобы помыться. Поэтому строгих запретов на это в Страстную субботу нет. К тому же чистая одежда и тело при посещении храма только приветствуются.