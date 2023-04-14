В Муромском районе из-за подъема Оки вода затопила два участка дорог. Пять деревень оказались отрезанными от цивилизации. В этих населенных пунктах проживают около сотни человек, для них

В Муромском районе из-за подъема Оки вода затопила два участка дорог. Пять деревень оказались отрезанными от цивилизации. В этих населенных пунктах проживают около сотни человек, для них организовали переправу. Людей, продукты и медикаменты перевозят на грузовых автомобилях и плавающих транспортерах. Сотрудники МЧС предупреждают – в ближайшее время ожидается повышение уровня воды, но на переправу это