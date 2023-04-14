В Юрьевце не опять, а снова прошли общественные слушания по проекту сквера, за благоустройство которого местным жителям в очередной раз придется побороться в голосовании на общероссийской

В Юрьевце не опять, а снова прошли общественные слушания по проекту сквера, за благоустройство которого местным жителям в очередной раз придется побороться в голосовании на общероссийской интернет-платформе формирования комфортной городской среды в 2024 году. В прошлом году, напомним, владимирцы выбрали для благоустройства за федеральные деньги Площадь Победы. Но мэрия пообещала сделать зону отдыха и на