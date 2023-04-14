Смотрим Вести в 9 утра: За что конфискуют машины на дорогах.
Убийца Татарского.
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Смотрим "Вести" в 9 утра: За что конфискуют машины на дорогах.
Убийца Татарского.
- Предполагаемый организатор убийства военкора Владлена Татарского некоторое время жил в нашем регионе. Что он делал во Владимирской области?
Рейд по неплательщикам.
- Долг не заплатил - машину конфисковали. Как сотрудники ГИБДД с сотрудниками Энергосбыт Плюс выявляют злостных неплательщиков?
Апрельское ЗС.
- В приоритете - дороги, здравоохранение и помощь семьям участников СВО. Региональный бюджет увеличился на несколько миллиардов рублей.