Смотрим Вести в 9 утра: За что конфискуют машины на дорогах. Убийца Татарского. -...

Смотрим "Вести" в 9 утра: За что конфискуют машины на дорогах.Убийца Татарского.- Предполагаемый организатор убийства военкора Владлена Татарского некоторое время жил в нашем регионе. Что он делал во Владимирской области?Рейд по неплательщикам.- Долг не заплатил - машину конфисковали. Как сотрудники ГИБДД с сотрудниками Энергосбыт Плюс выявляют злостных неплательщиков?Апрельское ЗС.- В приоритете - дороги, здравоохранение и помощь семьям участников СВО. Региональный бюджет увеличился на несколько миллиардов рублей.