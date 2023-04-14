Смотрите Вести в 14.30: Бюджет Владимирской области увеличился на миллиарды рублей. Владимирский...

Смотрите "Вести" в 14.30: Бюджет Владимирской области увеличился на миллиарды рублей.Владимирский след.- Предполагаемый организатор убийства военкора Владлена Татарского жил в нашем регионе. Новые подробности теракта.Пополнение казны.- Дороги, здравоохранение и помощь семьям участников СВО. За счет чего региональный бюджет увеличился на несколько миллиардов рублей?Пасхальная программа.- Верующие готовятся отметить Светлый праздник Пасхи. О пасхальной программе на это воскресенье.