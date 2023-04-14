Отрасль стала независимой от импортных поставок.

Отрасль стала независимой от импортных поставок.Более 91% компонентов продукции АО "Мосгаз" производится в России, сообщил в своем мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что газовый сектор города начал программу развития собственного производства в 2017 году.На "Мосгазе" организован полный цикл производства газовой арматуры, газораспределительных приборов, шкафов автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения, перечислил мэр.Собянин подчеркнул, что особое внимание при производстве уделяется экологической безопасности.Продолжается замена старого оборудования. В 2022 году выпущено 33 пункта редуцирования газа."Планируем с 2023 по 2030 годы реконструировать еще порядка 100 ГРП", уточнил Собянин.Москва вошла в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности, ранее мэр. В городе функционирует более 100 коворкингов и три инновационных кластера.