Она войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).

Она войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4).К станции Санино будет вести новая дорога протяженностью четыре километра. Ведется ее проектирование, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что дорога протянется до поселка Кокошкино. Она пройдет от Боровского и от Зайцевского шоссеПроектирование завершится до конца 2023 года. Дорогу планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.До станции Санино запустят маршруты городского общественного транспорта. Жители близлежащих населенных пунктов получат комфортный способ передвижения.По словам Собянина, запланировано строительство новых дорог и пешеходных тротуаров, реконструкция существующих улиц, строительство здания конечной станции наземного общественного транспорта, благоустройство территории. В рамках проекта установят автобусные павильоны и наружное освещение."Всего с 2012 года в ТиНАО построено больше 350 км автомобильных дорог, а до конца 2024 года введем в эксплуатацию еще 70 км", – написал Собянин.Третий и четвертый центральные диаметры (МЦД-3 и МЦД-4) запустят до конца 2023 года. Они свяжут Зеленоград и Раменское, Железнодорожный и Апрелевку. Для миллионов жителей Москвы и области передвижение по городу станет комфортнее и экономнее.