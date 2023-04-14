Сотрудники МЧС держат под особым вниманием зону Вязниковского Заречья. Там находятся 16 деревень, которые из-за половодья отрезаны от районного центра. Эта ситуация, которая происходит

Сотрудники МЧС держат под особым вниманием зону Вязниковского Заречья. Там находятся 16 деревень, которые из-за половодья отрезаны от районного центра. Эта ситуация, которая происходит ежегодно, поэтому быт налажен. В магазинах создан необходимый запас продуктов, работает школа, детский сад и фельдшерский пункт. Также на месте работает лодочная переправа, на которой дежурят спасатели. Андрей Васильев, начальник 3