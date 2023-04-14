Стала известна программа пасхальных торжеств во Владимире. 16 апреля православные христиане...

Стала известна программа пасхальных торжеств во Владимире.16 апреля православные христиане отметят Светлое Христово Воскресение. Особое внимание в этот день уделят безопасности. А вот какой будет программа торжеств? 1. Узнаем у моей коллеги Марии Платанюк. Она выходит на связь со студией "Вестей" с Соборной площади Владимира.- Добрый день, коллеги! ....Владимирская область вместе с православными всей страны готовится встретить Светлое Воскресение Христово. Главный праздник в церковном календаре.А сегодня- Страстная пятница. Это последняя пятница Великого поста перед Пасхой. День, когда Христа бичевали, приговорили в казни и распяли.Это самый строгий день Страстной седмицы. Верующие сегодня традиционно соблюдают траур. И сейчас- коротко о программе предстоящих пасхальных торжеств. Программа празднования дня Святой Пасхи утверждена митрополитом Владимирским и Суздальским Тихоном. К торжествам в честь Воскресения Христова сейчас готовятся в каждом храме, в каждом приходе. Но главным центром как это и было испокон веков станет главный храм владимирской земли- Успенский кафедральный собор.Известно, что уже завтра 15-ого апреля- это Страстная суббота- митрополит Тихон вместе с представителями правительства области и мэрии Владимира планирует посетить несколько храмов. В 11.00- в программе значится посещение Успенского кафедрального собора, в 11.30- храма Архангела Михаила в Красном селе, в полдень- Боголюбского женского монастыря. Торжественная пасхальная служба начнётся в 23.00 под сводами Успенского кафедрального собора. Её возглавит митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В полночь начнётся Крестный ход. А рано утром в день Светлого Христова Воскресения пройдёт пасхальная заутреня.В 11.00 в Пасхальное воскресенье на звоннице Успенского собора будет организован пасхальный звон. На высоту в 56 метров на колокольню кафедрального собора сможет подняться любой желающий и позвонить в колокола. Вечером Пасхальный концерт в Успенском соборе даст Архиерейский хор под руководством регента Татьяны Оганян. Ну а главным событием Пасхи станет встреча Благодатного огня из Храма Господня в Иерусалиме. Традиционно встреча пройдёт у границ древнего города- у Золотых ворот. Здесь соберутся духовенство Владимира, благочинные, настоятели и настоятельницы обителей, воспитанники православных гимназий. Встретит Благодатный огонь епископ Ковровский Стефан. В 17.00 во всех владимирских храмах начнётся праздничный пасхальный звон. Традиционно делегация, которая привезёт святыню,пройдёт пешком от Студеной горы до места встречи. После пасхальной вечерни движение на Большой Московской будет перекрыто, по главной улице пройдёт крестный ход. В Успенском соборе благодатный огонь встретят верующие во главе с митрополитом Тихоном. Зажжённые от Огня- символа победы на смертью - свечи и лампады доставят во все храмы области.Отмечу, что благодатный огонь принесут во все социальные учреждения региона, а также в больницы и исправительные учреждения. Торжество и радость великого дня должен испытать каждый.