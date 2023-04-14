Стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году. Жители региона определят,...

Стартует онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году.Жители региона определят, какие именно территории приведут в порядок в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".Голосование пройдет на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. В этом году на выбор предложено 30 общественных пространств и 16 дизайн-проектов для 8 общественных территорий. В голосовании за территории представлены 11 муниципальных образований. Больше всего вариантов предложено в Муроме - семь точек. Отдельно пройдет голосование по дизайн-проектам. Так, в Коврове представлены варианты 3го этапа благоустройства сквера "Культура" и сквера по ул. Зои Космодемьянской.