Туристическому маршруту Былинный путь по Владимирской области присвоен статус национального....

Туристическому маршруту "Былинный путь" по Владимирской области присвоен статус национального.Это путешествие по страницам сказаний и следам былинных героев, в частности, Ильи Муромца.Исторический тур, общей протяженностью 105 километров, охватит Муром и Гороховец. Он разработан с привлечением музейных специалистов и экспертов по квест-активности - то есть выстроен на максимальной интерактивности. Первые туристы смогут пройти по нему уже этим летом.Владимирская область активно готовится к самому массовому туристическому сезону. Турпоток, наконец, вернулся к допандемийным показателям и даже их превысил, сообщают в правительстве региона.Разработана новая государственная программа "Развитие туризма во Владимирской области". Объём ее финансирования из федерального и областного бюджетов на 2 года - больше семисот миллионов рублей.