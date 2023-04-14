Управлением ФСБ во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области пресечена деятельность...

Управлением ФСБ во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки.Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УФСИН России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность членов религиозно-экстремистской ячейки - сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность на территории РФ запрещена).Она была образована в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области 5 осужденными.Участники (выходцы из центральноазиатских республик) пытались вовлечь других заключенных в террористическую деятельность после освобождения.Пресс-служба УФСБ России по Владимирской области поясняет:«Установлено, что обвиняемые, желая оказать содействие международным террористическим организациям в пополнении их рядов, призывали других осужденных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации, а также к выезду в Сирию для осуществления террористической деятельности под эгидой МТО «Исламское государство»… »На основании переданных результатов ОРД СО УФСБ России по Владимирской области в декабре 2021 года в отношении членов указанной преступной ячейки было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ.И вот, в апреле 2023 года приговором 2-го Западного окружного военного суда трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Им назначены наказания сроком на 13 лет, 12 лет и 11,5 лет лишения свободы. Остальным (двоим обвиняемым), заключившим досудебные соглашения, суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет каждому.Фото: pxfuel.com