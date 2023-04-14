Информационную работу в эпоху постправды обсудили на окружном семинаре органов власти ЦФО и Центров управления регионами.

Информационную работу в эпоху постправды обсудили на окружном семинаре органов власти ЦФО и Центров управления регионами. В мероприятии также приняли участие представители Владимирской области. По словам полномочного представителя Президента России в ЦФО Игоря Щёголева и генерального директора головной организации ЦУР АНО «Диалог Регионы» Владимира Табака, противодействие фейкам в цифровом пространстве стало ключевой задачей органов власти.Приоритетное направление в информационной работе органов власти — оперативная и качественная коммуникация с населением. По словам полпреда Президента в ЦФО, наряду с информированием жителей от органов власти требуется своевременная работа с общественным мнением. В регионах ЦФО только за 2023 год было обработано более 253,5 тыс. сообщений граждан в интернете, за 2022 — 866,8 тыс.«Без прямого взаимодействия с населением невозможно выстраивать системную информационную работу. Несмотря на попытки внешней дестабилизации, никуда не уходит наша основная задача: отвечать на запрос населения. Центры управления регионами на высоком уровне анализируют социальные процессы. В этом смысле аналитика ЦУР помогает принимать взвешенные и правильные с точки зрения мнения жителей управленческие решения», — отметил Игорь Щёголев.Опасность распространения фейков генеральный директор «Диалога» Владимир Табак выделил как ключевую проблему в информационном поле государства и регионов. По его словам, регионы ЦФО особенно сильно подвержены влиянию дезинформации из-за своего географического положения.«За прошлый год в Центральном федеральном округе наши аналитики выявили порядка 100 значимых фейков, связанных со специальной военной операцией и 187 тыс. публикаций по ним. Их охват составил 440 млн. просмотров. Распространялась информация, угрожающая не просто достоверности инфополя, а внутренней стабильности. Мы живем в непростое время, которое требует от нас координации и синхронизации. Здесь ключевым направлением совместной работы органов власти и ЦУР мы видим медиапланирование, формулирование смысловой повестки и своевременное опровержение фейков», — отметил Владимир Табак.Важность совместной работы ЦУР и регионального Правительства подчеркнула Министр по внутренней политике Владимирской области Татьяна Адулова: «Госпаблики – это в первую очередь источник достоверной информации для населения, а главное – инструмент для решение конкретных проблем и запросов людей. Взаимодействие в социальных сетях позволяет выстроить качественный диалог между властью и обществом».Для противодействия информационным вбросам на государственном уровне создается безопасная система коммуникаций органов власти и населения — официальные страницы госучреждений в социальных сетях. Так, во Владимирской области на данный момент функционирует около 2280 госпабликов, публикующих официальную информацию о новостях региона и деятельности учреждения. Из них 1750 пабликов созданы в соцсети «ВКонтакте».