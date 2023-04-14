Пожарные потушили пламя на площади 252 квадратных метра.

В Селивановском районе рано утром сгорели четыре строения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.В 04-25 поступило сообщение о пожаре в деревне Делово. На место незамедлительно выехали 8 единиц техники и 22 человека личного состава. Существовала угроза распространения огня на соседние дома и сараи. Пожарные потушили пламя на площади 252 квадратных метра.«Информация о погибших и пострадавших не поступала. Дознаватель устанавливает причину случившегося», - резюмировали в спасательном ведомстве.