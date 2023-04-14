Спасатели МЧС ночью 14 апреля потушили крупный пожар, охвативший четыре здания на площади 252 кв.м. в деревне Делово Селивановского района. Вызов поступил около 4:20. Горели жилой и нежилой дом,

Спасатели МЧС ночью 14 апреля потушили крупный пожар, охвативший четыре здания на площади 252 кв.м. в деревне Делово Селивановского района. Вызов поступил около 4:20. Горели жилой и нежилой дом, дом под дачу и гараж на улице Ащиновка. Когда пожарные прибыли, была угроза перехода огня на соседние здания. Спасатели потушили пламя и не дали ему пойти