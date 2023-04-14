В городе Александрове торговцу контрафактом назначили штраф.
Как сообщает пресс-служба...
В городе Александрове торговцу контрафактом назначили штраф.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в начале этого года (в январе) предприниматель, «желая поправить своё финансовое положение», купил за полцены около 10 000 пачек сигарет 98 различных марок и наименований.
Товар он выставил на продажу в двух магазинах города Александрова.
19 января сотрудники полиции обнаружили и изъяли контрафактный товар стоимостью более 1,1 млн рублей.
Согласившись с позицией государственного обвинителя и учтя явку с повинной, а также «активное способствование расследованию преступления», Александровский городской суд назначил виновному предпринимателю штраф в размере 400 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com