Уголовное дело по статье о нарушении ПДД рассмотрит Судогодский районный суд.

В Судогоде осудят водителя автобуса, по вине которого пострадали два пассажира. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В середине декабря прошлого года мужчина, управляя рейсовым автобусом марки «КАВЗ 4238-72», вёз людей из Гусь-Хрустального во Владимир. Скорость машины превышала 90 км/ч. На 294 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» транспортное средство врезалось в ограждение и опрокинулось. В результате аварии здоровью двух человек причинён тяжкий вред.Водитель признал свою вину. Уголовное дело по статье о нарушении ПДД рассмотрит Судогодский районный суд.