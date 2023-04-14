В Судогде в Светлое Христово Воскресенье состоится традиционный Пасхальный фестиваль.
Сразу после...
В Судогде в Светлое Христово Воскресенье состоится традиционный Пасхальный фестиваль.
Сразу после утренней Литургии, на территории Екатерининского собора.
Праздник начнется в 10 утра, его будут отмечать в исконно русских традициях. С хороводами, играми, песнями.
Подарок для судогодцев и гостей города - выступление коллективов Дома народного творчества и учащихся православной школы.
Для детей проведут мастер-класс по созданию пасхального сувенира.
Георгий Морохин - протоиерей,настоятель Свято-Екатерининского храма Судогды:
- С 10 часов утра по окончанию службы можно будет освятить и куличи, и яйца, и пасхи. В этот день приглашаем вас на территорию храма.