В Судогде в Светлое Христово Воскресенье состоится традиционный Пасхальный фестиваль. Сразу после...

В Судогде в Светлое Христово Воскресенье состоится традиционный Пасхальный фестиваль.Сразу после утренней Литургии, на территории Екатерининского собора.Праздник начнется в 10 утра, его будут отмечать в исконно русских традициях. С хороводами, играми, песнями.Подарок для судогодцев и гостей города - выступление коллективов Дома народного творчества и учащихся православной школы.Для детей проведут мастер-класс по созданию пасхального сувенира.Георгий Морохин - протоиерей,настоятель Свято-Екатерининского храма Судогды:- С 10 часов утра по окончанию службы можно будет освятить и куличи, и яйца, и пасхи. В этот день приглашаем вас на территорию храма.