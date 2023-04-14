На допросе она признала свою вину. Решается вопрос об аресте обвиняемой.

В Суздальском районе 47-летняя женщина зарезала свою 50-летнюю подругу. Об этом рассказали в пресс-службе СУСК по Владимирской области.Около 18 часов 7 апреля подруги собрались в селе Суходол, чтобы выпить. Встав с похмелья, дамы разругались. Одна из женщин перешла от слов к делу. Взяв нож, она дважды всадила его в грудь собутыльницы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте трагедии.Убийца собралась и, как ни в чём не бывало, уехала гулять во Владимир. Переночевав в посёлке Боголюбово, женщина отправилась в Нижний Новгород, где её задержала полиция.На допросе она признала свою вину. Решается вопрос об аресте обвиняемой.