В Нижнем Новгороде задержали 47-летнюю женщину подозреваемую в убийстве своей 50-летней подруги, к которой она приехала в гости в село Суходол Суздальского района Владимирской области. По

В Нижнем Новгороде задержали 47-летнюю женщину подозреваемую в убийстве своей 50-летней подруги, к которой она приехала в гости в село Суходол Суздальского района Владимирской области. По данным СледКома РФ по Владимирской области, местные жители обнаружили труп с колото-резаными ранами в области груди. Главной подозреваемой в убийстве стала подруга погибшей. В ходе следствия было установлено, что