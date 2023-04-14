Владимирские выпускники определились с выбором предметов, по которым будут сдавать ЕГЭ. Пальму...

Владимирские выпускники определились с выбором предметов, по которым будут сдавать ЕГЭ.Пальму первенства, как самый популярный, уже много лет удерживает обществознание. Его будут сдавать половина старшеклассников.На втором месте - информатика. В топе ЕГЭ также биология, история, физика и химия. У девятиклассников - география и биология.Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации выпускников идет полным ходом. Заявления на сдачу единого госэкзамена подали пять с половиной тысяч человек (в основном это, конечно, выпускники текущего года).Обязательный государственный экзамен будут сдавать около 12 000 человек.