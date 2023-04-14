Владимирский лесхоз получил новою противопожарную технику. В регионе официально начинается...

Владимирский лесхоз получил новою противопожарную технику.В регионе официально начинается пожароопасный сезон, филиалы владимирского лесхоза приступают к патрулированию лесов. На аэродроме Семязино им передали новую технику.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства:- Мы один из немногих субъектов в ЦФО это точно, которые комплектуют свои лесопожарные формирования не только за счет средств федерального проекта "Экология", а за счет средств областного бюджета и сегодня АЦшки которые стоят за моей спиной, они приобретены в рамках нацпроекта экология, а остальная техника, вручаемая сегодня, она за счет средств областного бюджета. Губернатор, Александр Анатольевич, руководство чётко понимает, что оперативность тушения это главная задача.Всего лесники получили четыре автоцистерны, 7 микроавтобусов, 5 внедорожников Нива. Транспорт повышенной проходимости предназначен для патрулирования лесов в самых отдалённых районах Владимирской области. Как отметил областной министр лесного хозяйства, Евгений Малышев, для обнаружения пожаров также будет использоваться система видеонаблюдения, которая в настоящий момент охватывает 60 процентов лесных угодий региона, авиапатрулирование и снимки из космоса. В планах на этот год покупка пожарного насосно-рукавного автомобиля, который существенно повысит эффективность работы пожарных дружин. А всего за годы реализации нацпроекта "Экология" обновлены 322 единицы лесопожарной техники.Александр Максимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы пробуем купить такую серьезную технику, такой автомобиль, который может на три километра подавать воду с водоема. Думаем, что успеем, может быть , в этом сезоне. Пока берем одну единицу. Если она будет действительно необходима и увеличит скорость при тушении пожаров, на следующий год мы будем закупать еще.