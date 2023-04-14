В 2023 – 2027 годах во Владимирской области будет реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры.

В 2023 – 2027 годах во Владимирской области будет реализована программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом со ссылкой на Александра Авдеева рассказали наши коллеги из«В прошлом году мы начали обновление ЖКХ. Стартовало дорогостоящее строительство котельных и теплосетей в Александрове и Гусь-Хрустальном. В 2023 – 2024 годах привлечём почти миллиард рублей по линии Фонда развития территорий. Региональное софинансирование составит 427 млн рублей. В ближайшие два года планируем заменить котельные и теплосети в Александрове, Карабаново, Струнино и Кольчугино, а также отдельные участки водопровода и канализации во Владимире. К юбилею Суздаля модернизируем водопровод, канализацию, теплосети и реконструируем водозабор. Будем строить современные объекты во всех районах области», – отметил губернатор.Александр Александрович добавил, что новые коммуникации обеспечат надёжное и качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение.