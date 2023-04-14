Всего в городе имеется 198 рекламных конструкций, из которых 48 не имеют разрешений и договоров на установку.

Во Владимире незаконно установлено 25% рекламных щитов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Всего в городе имеется 198 рекламных конструкций, из которых 48 не имеют разрешений и договоров на установку. При этом 19 баннеров развешены на городской земле.«В большинстве случаев после истечения сроков договоров мер к демонтажу или заключению новых контрактов с МКУ «Управление наружной рекламы и информации» не предпринималось. Между тем владельцы щитов продолжали их эксплуатацию. Кроме того, собственники пяти незаконных конструкций вовсе не установлены. Использование объектов для рекламы длительное время носило бесконтрольный характер», - подчеркнули в надзорном ведомстве.Также власти допустили установку 13 щитов на разделительных полосах проезжей части, что создавало угрозу безопасности дорожного движения. У одного из чиновников выявлены признаки аффилированности с компанией, занимающейся уличной рекламой.Устранение нарушений взято на контроль.