Во Владимире перед терактом побывал предполагаемый организатор убийства военкора...

Во Владимире перед терактом побывал предполагаемый организатор убийства военкора Татарского.Следствие вышло на предполагаемого организатора убийства военкора Владлена Татарского. Сообщником террористки Дарьи Треповой оказался Юрий Денисов, гражданин Украины. Некоторое время организатор теракта жил во Владимирской области. А в последний раз приезжал сюда в феврале. О новых данных в расследовании теракта и владимирском следе- Максим Калашников.Частный дом на окраине Оргтруда. Окна закрыты шторами - сейчас здесь никто не живёт. Непримечательное здание таким бы оставалось, если бы не информация - по адресу временно зарегистрирован предполагаемый организатор убийства военкора Владлена Татарского. Теракт случился 2 апреля. Во время творческого вечера в кафе, в центре Петербурга.Журналист погиб на месте, более 50-ти человек получили ранения. Следствие установило исполнительницу- Дарью Трепову. Вышли и на предполагаемого организатора."Убийство Максима Фомина вместе с Дарьей Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который посредством сервиса «экспресс-доставки» через посредника осуществил передачу ей в г.Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора".Во Владимире Юрий Денисов не жил, ребёнком уехал вместе с матерью на её родину - в Мариуполь, рассказывает о племяннике родной дядя. Они- тёзки.Юрий Денисов, родный дядя предполагаемого организатора убийства Владлена Татарского:- А сколько вы с ним, получается, не виделись? - Да всю жизнь не виделись. - То есть с маленького возраста, как он отсюда уехал? - Да, как он уехал, не виделись. А родился он во Владимире или в Мариуполе? - Здесь он родился, да, здесь.На родину отца Денисов приехал то ли в 2016-ом, то ли в 2017 году, точно никто не помнит. Поселился у родных, пытался устроиться на работу, но с этим возникли трудности.Татьяна, соседка, жительница микрорайона Оргтруд:- Не брали с Украины никого на работу. Только нелегально. Вот где-то они здесь работали, что-то делали, что-то строили неофициально. А ему хотелось официальную работу. Здесь пожить и поработать Потому что там работы не было в Мариуполе.В России Денисов прожил около года, затем вернулся на Украину. Повторно приехал в этом феврале - на могилу отца. Он умер осенью 22-го. Во Владимире Юрий Денисов пробыл несколько дней. По словам дяди, племянник был закрытым, о себе ничего не рассказывал. Возможно из-за того, что матери он тоже был не нужен, воспитывала мальчика бабушка.Юрий Денисов, родной дядя предполагаемого организатора убийства военкора Владлена Татарского:- Он, короче, рос без отца, без матери. Я так понял. Поэтому, жалко его так-то, с одной стороны. Что у него там творилось в душе? Я тут как-то пришёл, подколол его, говорю - чего ты не воюешь за нас? Он говорит - я уже навоевал. Что-то такое. Только вот и всё.Известно, что сообщник террористки Треповой по заданию украинских спецслужб вёл слежку за Татарским, собирал сведения о его образе жизни, местах, которые посещал военкор. От действий Денисова родные и знакомые в шоке.- Не должно так быть, в голове не укладывается.Сейчас Юрий Денисов объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, после теракта ему удалось вылететь в Турцию.Максим Калашников, Дмитрий Лизунов. Вести-Владимир.