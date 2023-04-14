Владимирская прокуратура по итогам проверки установила, что почти четверть рекламных билбордов в городе размещены без разрешений и договоров. Всего на территории Владимира расположено 198

Владимирская прокуратура по итогам проверки установила, что почти четверть рекламных билбордов в городе размещены без разрешений и договоров. Всего на территории Владимира расположено 198 рекламных щитов, 48 из них – нелегальные. 19 таких конструкций находились на муниципальной земле. «В большинстве случаев, по истечении сроков ранее заключенных договоров, мер к демонтажу или надлежащему оформлению правоотношений на