Строить жилые дома на территории нельзя.

Роспотребнадзор подтвердил превышение радиационного фона на участке для строительства домов во Владимире. Ранее редакция «33Live.Ru» , что депутат Заксобрания Владимирской области Сергей Бирюков инициировал проверку территории на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей, которая отмечена как «участок радиоактивного загрязнения №4».Заведующая лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений Ольга Дорогова рассказала, что сначала специалисты провели гамма-съёмку, затем углубили точки с максимальными значениями мощности дозы и провели исследование радона с поверхности земли. Всего на исследование взяли 10 проб грунта.«Результаты подтвердили превышение радиационного фона. Строить там нельзя. Направим обращение собственнику участка с требованием провести дезактивацию. Заражённый грунт необходимо вывезти на спецполигон для захоронения, и только после этого запрашивать разрешение на строительство. Без соответствующих мероприятий, думаю, что и горадминистрация со мной согласится, разрешение не может быть выдано», – прокомментировал парламентарий результаты обследования.Напомним, что в планах стройфирмы возвести на указанном участке несколько жилых новостроек.