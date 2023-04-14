Во Владимире прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, связанные с наружной...

Во Владимире прокуратура обнаружила многочисленные нарушения, связанные с наружной рекламой.Проходя мимо рекламных щитов, мы и не задумываемся о том, как на них попадает та или иная информация. Яркие фотографии, громкие призывы… И, увы, нарушение законодательства.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что на территории Владимира расположено 198 рекламных щитов, из них почти четверть (48) на момент проверки были без разрешений и договоров на установки.19 таких конструкций вообще располагались на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.Выяснилось, что по истечении сроков договоров, демонтаж или оформление правоотношений на новый срок со стороны МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» не предпринималось.То есть владельцы рекламных конструкций продолжали их использовать в своих интересах.Возникали ограничения возможностей других предпринимателей на установку и эксплуатацию новых рекламных конструкций, поясняет пресс-служба региональной прокуратуры.Выявлены и признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации и проведении конкретных торгов. Например, в конкурсную документацию были включены условия, ограничивающие круг потенциальных участников.В отношении 5 рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, находящихся в федеральной собственности (без документов) МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» не установлены собственники рекламных конструкций. То есть их использование долго время вовсе не контролировалось.А также было допущено размещение 13 рекламных конструкций у проезжей части автомобильных дорог на территории разделительных полос. Пресс-служба прокуратуры поясняет, что это создаёт угрозу безопасности участников дорожного движения.Кроме того, выявлены признаки связи («аффилированности») одного из должностных лиц муниципального учреждения с представителем организации, занимающимся рекламной деятельностью.По результатам проверки прокурором в адрес главы города Владимира и начальника УМВД России по городу Владимиру внесены представления.Устранение выявленных нарушений взято на контроль.Фото: pxfuel.com