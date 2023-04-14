Во Владимире ловили должников. В нем приняли участие судебные приставы, сотрудники ГИБДД и компания «ЭнергосбыТ Плюс». Водителей проверяли на наличие долгов по номерам машины. В

Во Владимире ловили должников. В нем приняли участие судебные приставы, сотрудники ГИБДД и компания «ЭнергосбыТ Плюс». Водителей проверяли на наличие долгов по номерам машины. В результате арестовали четыре автомобиля. Кроссовер «Тойота РАФ 4» у владельца изъяли за невыплаченный материальный ущерб. Также на штрафстоянку отправили Рено Логан, его хозяин накопил задолженность по алиментам свыше 900 тысяч