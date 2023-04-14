Во Владимире участок под строительство жилья признан непригодным из-за радиации. Специалисты...

Во Владимире участок под строительство жилья признан непригодным из-за радиации.Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области завершили исследование грунта в Октябрьском районе Владимире.Напомним, замеры были взяты на участке на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей. Вначале специалисты провели гамма-съёмку, а на завершающем этапе изучили радон с поверхности почвы. Всего на исследование были направлены 10 проб грунта. Напомним, постановлением главы Владимира от 2000-ого года это место обозначено как участок радиoактивного заражения. В советские годы здесь была свалка промышленных отходов с содержанием радия. С обращением проверить землю в Роспотребнадзор обратился депутат Законодательного Собрания области Сергей Бирюков. И вот парламентарий получил официальный ответ. Замеры подтвердили превышение радиационного фона в поверхностном слое почвы.Сергей Бирюков, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- По существующим исследованиям строительство осуществлять там нельзя. Фракция "Справедливая Россия" собственнику участка направит обращение с требованием провести дезактивационные мероприятия, прежде чем планировать там какое-то строительство.