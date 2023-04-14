Решение может быть обжаловано.

Во Владимире застройщика обязали устранить шум в радиаторе отопления. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьского районного суда.Хозяйка новой квартиры страдала от громкого шума, исходившего от батареи. Женщина попробовала решить проблему напрямую, обратившись в «управляшку» и к стройфирме, на гарантии которой находилась новостройка. Не встретив понимания с их стороны, собственница подала иск в суд.Роспотребнадзор установил, что уровень шума в гостиной превышает допустимые нормы. Строительно-техническая экспертиза доказала, что всему виной громкий радиатор.Судья постановил устранить имеющиеся недостатки в течение месяца. Решение может быть обжаловано.