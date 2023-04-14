С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184248 владимирцев.

Во Владимирской области 14 апреля выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 14 человек. Ещё по 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 4 - в Гороховецком, по 3 - в Александровском и Собинском, по 2 - в Юрьев-Польском, Киржачском и Кольчугинском, по 1 - в Меленковском, Вязниковском, Суздальском, Петушинском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184248 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50998 заболевших во Владимире, 21830 - в Ковровском районе и 20018 - в Муроме.