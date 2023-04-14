С 13 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также ограничивающий посещений лесов. МЧС России

С 13 апреля во Владимирской области введен особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, проведение пожароопасных работ, а также ограничивающий посещений лесов. МЧС России по Владимирской области напомнило об увеличении штрафов за нарушения. – для нарушителей-граждан – от 10 до 20 тысяч руб., – для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч руб., – для