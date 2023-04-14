Во Владимирской области на время ремонта приюта для животных питомцев просят взять на...

Во Владимирской области на время ремонта приюта для животных питомцев просят взять на передержку.На обновление приюта в Гусь-Хрустальном правительство Владимирской области выделяет почти 17 миллионов рублей. Но непонятно, где разместить его обитателей во время ремонта. Репортаж Ольги Яцык.В приюте нашу съемочную группу встретили его обитатели - кошки и собаки. Только, вот, волонтеров не видать. "Хвосты" - так называется питомник для животных - прославился после недавнего "потопа".Приюту 14 лет. Изначально он создавался как муниципальный- все эти годы из городской казны выделялись средства на содержание животных. 3-4 миллиона рублей в год- из расчёта на 30 питомцев. Но животных здесь, уже давно, как минимум, в десять раз больше. К тому же полномочия по созданию приютов перешли на региональный уровень.Ольга Яцык:- Все начиналось с 30 животных, а теперь за этими воротами порядка четырехсот кошек и собак. Для их содержания необходимы огромные средства, которых просто нет в городском бюджете. Однако, помогают меценаты, а также область, которая выделила на ремонт помещения более 16,5 миллионов рублей.Информация об этом появилась на сайте гусевской администрации. Важное условие - создание некоммерческой организации. Объем финансирования - порядка 3 миллионов рублей в год.Алексей Соколов - глава г. Гусь-Хрустальный:- Ведем прием заявок от некоммерческих организаций для того, чтобы предоставлять субсидию, которая пойдет на зарплату волонтерам и на оплату коммунальных услуг.Казалось бы, ремонт - прекрасное дело. Но провести его - та еще задача. Животных нужно где-то разместить во время строительных работ.Алексей Соколов - глава г. Гусь-Хрустальный:- На данный момент, мы не можем даже сметную документацию сделать, поскольку вся территория, непосредственно, рядом со зданием и внутри здания. Там находятся животные и нет доступа у наших сотрудников, которые делают проектно-сметную документацию.Попасть в приют, которым руководит Светлана Климова, не удалось и нашей съёмочной группе. Ворота приюта так и остались закрыты. С трудом получилось дозвониться. По её словам, отдать животных на передержку готова.Светлана Климова - волонтер:- Если у той компании, которая возьмет на себя содержание приюта и ведение будет все открыто, честно и доступно, ну кто же против?В очередной раз помощь приюту предложил депутат Заксобрания Михаил Максюков. И очень раз надеется, что её не отвергнут. Сейчас есть реальная возможность переместить животных в другое место.Парламентарий готова оплатить их содержание.Михаил Максюков - депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Мы провели переговоры с несколькими частными приютами в Московской и Тверской областях. Они готовы принять животных для временного размещения. Это я готов взять на себя. Однако, дальше после того, как животные вернутся к нам, необходимо создать условия для нормальной работы в рамках закона.Администрация Гусь-Хрустального тем временем обращается ко всем неравнодушным с просьбой взять себе питомца. Либо постоянно, либо на время.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир