С повышением температуры и отсутствием осадков возрастает количество ландшафтных пожаров – предупреждают спасатели. Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники МЧС проводят патрульные

С повышением температуры и отсутствием осадков возрастает количество ландшафтных пожаров – предупреждают спасатели. Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники МЧС проводят патрульные рейды. С помощью дронов спасатели с воздуха наблюдают за местностью. На земле дежурит патрульная группа на квадроциклах. С начала года на территории региона зафиксировано 93 очага природных пожаров на общей площади 94 гектаров. Прокомментируйте новость