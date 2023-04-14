С повышением температуры и отсутствием осадков возрастает количество ландшафтных пожаров – предупреждают спасатели. Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники МЧС проводят патрульные
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-organizovan-patrul-kotoryj-budet-razyskivat-podzhigatelej-suxoj-travy-i-musora.html" target="_blank">Во Владимирской области организован патруль, который будет разыскивать поджигателей сухой травы и мусора</a> - С повышением температуры и отсутствием осадков возрастает количество ландшафтных пожаров – предупреждают спасатели. Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники МЧС проводят патрульные
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-organizovan-patrul-kotoryj-budet-razyskivat-podzhigatelej-suxoj-travy-i-musora.html]Во Владимирской области организован патруль, который будет разыскивать поджигателей сухой травы и мусора[/url] - С повышением температуры и отсутствием осадков возрастает количество ландшафтных пожаров – предупреждают спасатели. Чтобы предотвратить возгорания, сотрудники МЧС проводят патрульные